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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 12:00 новини 27 жовтня! Десятки влучань! Моторошні кадри з Києва!

ТСН 12:00 новини 27 жовтня! Десятки влучань! Моторошні кадри з Києва!

ТСН 12:00 новини 27 жовтня! Десятки влучань! Моторошні кадри з Києва!

Новини України та світу у випуску ТСН 12.00 за вівторок, 27 жовтня 2026 року:

- Росіяни запустили балістичні ракети Іскандер-М та С-400 та 280 ударних дронів минулої ночі: зафіксовано влучання на 25 локаціях, ще на 16 - падіння уламків

- Росіяни у дві хвилі вдарили балістикою по Києву: одна людина вбита, 15 поранені, потрощений університет та гуртожитки, парк «Кіото», території поряд зі станцією метро Лісова, житлові будинки, є влучання у Південний міст

- Російські Шахеди пошкодили енергетичний об’єкт на Буковині: постраждали двоє охоронців.

- Росіяни обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню: троє людей вбиті, четверо поранені

- 12-річна дитина та жінка поранені через удар російського безпілотника  по будинку на Чернігівщині

- У Запоріжжі безпілотниками  окупанти вдарили по АЗС і поранили двох людей, FPV-дроном атакували авто з 5 пасажирами: поранений 17-річний хлопець

- Ворог вдарив по складах із зерном у Шосткинській громаді на Сумщині, постраждав чоловік

- Четверо тяжко поранених залишаються у лікарнях після атаки по Синельниковому на Дніпропетровщині: надвечір суботи ворог вдарив безпілотником по людному середмістю, троє людей загинули на місці, ще один чоловік помер у лікарні наступного дня. Репортаж Анастасії Невірної

- Родини з дітьми евакуюють з Краматорська: поліцейські та рятувальники вивезли дві сім’ї, що мешкали на небезпечних через ворога міста, яке нині близьке до гуманітарної катастрофи

- Парламентські вибори в Ізраїлі: чи справді крісло під прем'єр-міністром Нетаньягу захиталося?

- Попри рішення французького уряду задовольнити вимоги студентів та школярів, молодіжні організації закликають не припиняти протестів: чого вимагають тепер?

- День української писемності та мови: українці у різних куточках світу пишуть традиційний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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