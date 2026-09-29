ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
162

ТСН 12:00 новини 29 вересня | Атаки по Україні! Скандал між країнами! Аномальне народження

ТСН 12:00 новини 29 вересня | Атаки по Україні! Скандал між країнами! Аномальне народження

ТСН 12:00 новини 29 вересня | Атаки по Україні! Скандал між країнами! Аномальне народження

Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за вівторок, 29 вересня 2026 року:

- Росіяни запустили Циркон, два Іскардери та 152 дрони різного типу минулої ночі

- Чотири райони Києва палали уночі

- Кількість вбитих внаслідок російського удару по корпусу НАН України зросла до двох

- Наслідки нічної російської атаки на Київщину

- Росіяни скинули 6 КАБів на Краматорськ, били і по Слов’янську

- У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення Нової пошти

- Влучання поблизу пункту пропуску «Ягодин» на Волині

- Вже 34 поранених на Запоріжжі: напередодні в обласному центрі ворог атакував промислове підприємство

- На Вінниччині окупанти влучили у залізничний об’єкт, також знеструмлено 15 тисяч абонентів

- Уламки схожі на безпілотник виявили у Румунії

- Операція «Вівальді»: штурмовики розбили найміцніші вузли оборони армії рф

- РФ збільшує фінансування війни в Україні

- Скандал між Києвом і Сеулом через полонених загострюється

- Колишнього Генпрокурора Кравченка, який втік з України, вивели зі складу РНБО

- СБУ затримала одного з найбільш законспіровіаних агентів фсб у Херсоні

- Втратив домівку, маму та брата і ледь вижив сам: у Дніпрі рятують жителя Дружківки на Донеччині

- Евакуація з прифронтового села на Херсонщині

- Двійнят з різницею в три доби народила жінка у Рівному

- Кінь у магазині: на Закарпатті тварина акуратного походила між торговими рядами

Дата публікації
Кількість переглядів
162

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie