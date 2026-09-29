- Дата публікації
-
- Категорія
- Відео
- Кількість переглядів
- 162
ТСН 12:00 новини 29 вересня | Атаки по Україні! Скандал між країнами! Аномальне народження
Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за вівторок, 29 вересня 2026 року:
- Росіяни запустили Циркон, два Іскардери та 152 дрони різного типу минулої ночі
- Чотири райони Києва палали уночі
- Кількість вбитих внаслідок російського удару по корпусу НАН України зросла до двох
- Наслідки нічної російської атаки на Київщину
- Росіяни скинули 6 КАБів на Краматорськ, били і по Слов’янську
- У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення Нової пошти
- Влучання поблизу пункту пропуску «Ягодин» на Волині
- Вже 34 поранених на Запоріжжі: напередодні в обласному центрі ворог атакував промислове підприємство
- На Вінниччині окупанти влучили у залізничний об’єкт, також знеструмлено 15 тисяч абонентів
- Уламки схожі на безпілотник виявили у Румунії
- Операція «Вівальді»: штурмовики розбили найміцніші вузли оборони армії рф
- РФ збільшує фінансування війни в Україні
- Скандал між Києвом і Сеулом через полонених загострюється
- Колишнього Генпрокурора Кравченка, який втік з України, вивели зі складу РНБО
- СБУ затримала одного з найбільш законспіровіаних агентів фсб у Херсоні
- Втратив домівку, маму та брата і ледь вижив сам: у Дніпрі рятують жителя Дружківки на Донеччині
- Евакуація з прифронтового села на Херсонщині
- Двійнят з різницею в три доби народила жінка у Рівному
- Кінь у магазині: на Закарпатті тварина акуратного походила між торговими рядами