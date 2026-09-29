ТСН 12:00 новини 29 вересня | Атаки по Україні! Скандал між країнами! Аномальне народження

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Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за вівторок, 29 вересня 2026 року:

- Росіяни запустили Циркон, два Іскардери та 152 дрони різного типу минулої ночі

- Чотири райони Києва палали уночі

- Кількість вбитих внаслідок російського удару по корпусу НАН України зросла до двох

- Наслідки нічної російської атаки на Київщину

- Росіяни скинули 6 КАБів на Краматорськ, били і по Слов’янську

- У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення Нової пошти

- Влучання поблизу пункту пропуску «Ягодин» на Волині

- Вже 34 поранених на Запоріжжі: напередодні в обласному центрі ворог атакував промислове підприємство

- На Вінниччині окупанти влучили у залізничний об’єкт, також знеструмлено 15 тисяч абонентів

- Уламки схожі на безпілотник виявили у Румунії

- Операція «Вівальді»: штурмовики розбили найміцніші вузли оборони армії рф

- РФ збільшує фінансування війни в Україні

- Скандал між Києвом і Сеулом через полонених загострюється

- Колишнього Генпрокурора Кравченка, який втік з України, вивели зі складу РНБО

- СБУ затримала одного з найбільш законспіровіаних агентів фсб у Херсоні

- Втратив домівку, маму та брата і ледь вижив сам: у Дніпрі рятують жителя Дружківки на Донеччині

- Евакуація з прифронтового села на Херсонщині

- Двійнят з різницею в три доби народила жінка у Рівному

- Кінь у магазині: на Закарпатті тварина акуратного походила між торговими рядами