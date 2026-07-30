ТСН 12:00 новини 30 липня | Удари по Україні! Вбивство під час ВЛК! Щасливий порятунок дитини

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Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за четвер, 30 липня 2026 року

- Скільки вбивчого залізяччя летіло на Україну минулої ночі?

- Понад 30 потерпілих у Львові. Місто цієї ночі зазнало масованої ракетної атаки.

- Іще 5 людей можуть залишатися під руїнами своїх осель у селі Радушне під Кривим Рогом.

- У Києві 1 людина загинула і 2 постраждали внаслідок нічної атаки росіян.

- У столиці найбільше дісталося павільйонам поблизу книжкового ринку на метро Почайна. Які збитки?

- Дональд Туск скликає нараду через заліт російської ракет в повітряний простір країни сьогодні вночі.

- Пожежа в російському порту Тамань. Це просто через Керченську протоку від тимчасово окупованого Криму.

- Іще 2 склади російських Вайлдберіз уразили Сили оборони - в Пензі і Сарапулі. Це понад 1300 кілометрів від України.

- У столиці під час проходження ВЛК було вбито лікарку.

- Операція "Чесний призов": ДБР проводить масштабні перевірки у ТЦК по всій Україні.

- На Одещині рибалка на човні зміг доправити на сушу з розбурханого моря відразу трьох людей