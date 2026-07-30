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ТСН 12:00 новини 30 липня | Удари по Україні! Вбивство під час ВЛК! Щасливий порятунок дитини
Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за четвер, 30 липня 2026 року
- Скільки вбивчого залізяччя летіло на Україну минулої ночі?
- Понад 30 потерпілих у Львові. Місто цієї ночі зазнало масованої ракетної атаки.
- Іще 5 людей можуть залишатися під руїнами своїх осель у селі Радушне під Кривим Рогом.
- У Києві 1 людина загинула і 2 постраждали внаслідок нічної атаки росіян.
- У столиці найбільше дісталося павільйонам поблизу книжкового ринку на метро Почайна. Які збитки?
- Дональд Туск скликає нараду через заліт російської ракет в повітряний простір країни сьогодні вночі.
- Пожежа в російському порту Тамань. Це просто через Керченську протоку від тимчасово окупованого Криму.
- Іще 2 склади російських Вайлдберіз уразили Сили оборони - в Пензі і Сарапулі. Це понад 1300 кілометрів від України.
- У столиці під час проходження ВЛК було вбито лікарку.
- Операція "Чесний призов": ДБР проводить масштабні перевірки у ТЦК по всій Україні.
- На Одещині рибалка на човні зміг доправити на сушу з розбурханого моря відразу трьох людей