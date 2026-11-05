ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
68

ТСН 12:00 новини 5 листопада! Атака на ТЕС! США змінюють курси щодо України! Переговори до Абу-Дабі

ТСН 12:00 новини 5 листопада! Атака на ТЕС! США змінюють курси щодо України! Переговори до Абу-Дабі

ТСН 12:00 новини 5 листопада! Атака на ТЕС! США змінюють курси щодо України! Переговори до Абу-Дабі

Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за четвер, 5 листопада 2026 року:

- Щонайменше троє поранених на Дніпропетровщині. Ворог уночі безпілотниками атакував Дніпро та Самар.

- У Києві повністю відновили водопостачання після знеструмлення об’єктів Водоканалу внаслідок російських ударів.

- Кадри, на які боляче дивитись. ДТЕК показала, який вигляд мають теплоелектростанції компанії після масованих ударів.

- Перед тристоронньою зустріччю Володимир Зеленський провів перемови з посланцями Трампа — Віткоффом і Кушнером.

- Історична поразка республіканців на виборах до Конгресу. Чи прийме результати виборів Дональд Трамп?

- Відновити пряму допомогу Україні — демократами Конгрес США може змінити підтримку нашої держави.

- Україна на шляху до ЄС та продовжує реформи навіть попри війну — Єврокомісія оприлюднила свій звіт.

- Українку, яку підозрюють у вбивстві 13-річної дитини, затримали в Мюнхені, — МЗС.

- На хорватський курорт з коханкою! Новий скандал розгортається довкола словацького прем’єра Роберта Фіцо.

Дата публікації
Кількість переглядів
68

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