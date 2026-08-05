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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 12:00 новини 5 серпня | Київщина розбита! Помста росії! Напад на прикордонників

ТСН 12:00 новини 5 серпня | Київщина розбита! Помста росії! Напад на прикордонників

ТСН 12:00 новини 5 серпня | Київщина розбита! Помста росії! Напад на прикордонників

Новини України та світу у випуску ТСН.12.00 за вівторок, 5 серпня 2026 року:

- Масована атака росіян. Майже усе цієї ночі летіло на столицю та Київщину.

- Ворог уночі атакував лише цивільну інфраструктуру

- У Києві та у передмісті критично погіршилася якість повітря

- Вже 27 поранених у Краматорську на Донеччині. Напередодні росіяни скинули на центр міста дві авіабомби.

- У росії згорів уже 16-ий великий розподільчий склад Wildberries

- У США Міністр війни облаяв журналістів і заперечив інформацію, ніби в країні вичерпано запас ракет-перехоплювачів.

- США та Іран близькі до укладання чергової угоди про тимчасове перемир'я.

- Втікали до Молдови, а потім напали на прикордонників - на Вінниччині затримали двох ухилянтів

- Французькі добровольці виконують найскладніші операції на Запорізькому напрямку

- На вершині Говерли, 35 цимбалістів одночасно відтворили мелодію давнього українського танцю.

Дата публікації
Кількість переглядів
22

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