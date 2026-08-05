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ТСН 12:00 новини 5 серпня | Київщина розбита! Помста росії! Напад на прикордонників
Новини України та світу у випуску ТСН.12.00 за вівторок, 5 серпня 2026 року:
- Масована атака росіян. Майже усе цієї ночі летіло на столицю та Київщину.
- Ворог уночі атакував лише цивільну інфраструктуру
- У Києві та у передмісті критично погіршилася якість повітря
- Вже 27 поранених у Краматорську на Донеччині. Напередодні росіяни скинули на центр міста дві авіабомби.
- У росії згорів уже 16-ий великий розподільчий склад Wildberries
- У США Міністр війни облаяв журналістів і заперечив інформацію, ніби в країні вичерпано запас ракет-перехоплювачів.
- США та Іран близькі до укладання чергової угоди про тимчасове перемир'я.
- Втікали до Молдови, а потім напали на прикордонників - на Вінниччині затримали двох ухилянтів
- Французькі добровольці виконують найскладніші операції на Запорізькому напрямку
- На вершині Говерли, 35 цимбалістів одночасно відтворили мелодію давнього українського танцю.