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ТСН 12:00 новини 7 жовтня | Ракети руйнували будинки! Реакція Зеленського! Трамп зателефонує Путіну
Новини України та світу у випуску ТСН 12.00 за середу, 7 жовтня 2026 року:
- 6 убитих і майже 30 поранених у Прилуках на Чернігівщині. Крилатих ракет влучила у багатоповерхівку.
- Чергову масовану ракетно-дронову атаку пережила сьогодні Україна - є жертви серед цивільного населення.
- 161 ціль противника було збито та подавлено за цю комбіновану атаку.
- Ворог вдарив по житловій забудові Кременчука - потрощені цілі квартали багатоповерхівок.
- “Путіну на день народження російська армія «подарувала» знищення будинку" - Зеленський
- 50 млн євро на компенсації за знищене житло внаслідок російської агресії. Транш з Європи.
- Кадри апокаліпсису і далі надходять із російського Сочі. Там в морі від масштабно горить нафтовий танкер.
- 40 діб повз на одній нозі до точки евакуації. Піхотинець 128-ї ОГШБ на псевдо "Скоропіон" провів на нулі 213 днів.
- Український далекобійний дрон "Батон" вражає вогневі позиції, автомобілі, блокпости та логістику.
- Поговорити про чуму з очільником кремля планує Дональд Трамп.
- Непал завершив пошукову операцію після руйнівного стихійного лиха.