ТСН 14:00 11 листопада | Переговори в Абу-Дабі, атака на підстанції, нова ППО від ЄС

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ТСН 14.00 онлайн за 11 листопада 2026 року. Росія атакувала 6 великих електропідстанцій у кількох областях – яка ситуація з електропостачанням і яку термінову допомогу готує Єврокомісія? Тим часом Володимир Зеленський заявив про можливість випробування нової європейської системи протибалістичного захисту вже цієї зими. В Абу-Дабі стартував вирішальний день тристоронніх перемовин за участю України, США та РФ. Також у випуску: чергова атака дронів на порт Усть-Луга в Ленінградській області, гучне затримання шахрая в Києві та розслідування ТСН про розкішний маєток зі скандальних фото обшуків.