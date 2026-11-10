ТСН 14:00 новини 10 листопада! У росіян завалився важливий міст! Терміново з переговорів в Абу-Дабі

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Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за вівторок, 10 листопада 2026 року:

- Сильна пожежа вирує на місці ранкової атаки у Кропивницькому: росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету, поранені щонайменше двоє людей

- 11 постраждалих у Харкові, серед них дитина, понівечено понад десяток будинків, автівки та магазин

- Зранку у Сумах російський дрон атакував приміський потяг: пасажирів у ньому не було, минулося без постраждалих

- У Краматорську FPV-дронами росіяни вбили двох людей, пошкодили будинки, машини та автобус

- На Донеччині росіяни атакували магістральний газопровід: без газопостачання залишилися майже 55 тисяч абонентів

- Тристоронні переговори України, РФ і США стартували в Абу-Дабі: на чому сфокусуються робочі групи?

- Міністр закордонних справ України зустрівся у Парижі із держсекретарем США: про що говорили?

- Міністерка закордонних справ Латвії під час засідання Ради безпеки ООН в Нью Йорку заявила, що Росія чинить геноцид проти України

- У Конгресі США офіційно ініціювали процедуру імпічменту для Міністра оборони Піта Гегсета

- Україна вже найближчим часом може отримати від США озброєння на 400 мільйонів доларів

- В Архангельській області РФ обвалився стратегічний залізничний міст

- Відгуки «Карфагену» в ОГП: за новими фактами розпочали службове рослідування

- Наводила російські удари на склади з пальним та стратегічні об’єкти: у Дніпрі затримали жінку, яку підозрюють у роботі на ФСБ

- Перевірка лікарні, в якій Ірина Федишин втратила дитину, виявила низку порушень, співачка розповіла деталі

- Володимир Зеленський нагородив співачку та волонтерку Дашу Астаф’єву орденом княгині Ольги третього ступеня