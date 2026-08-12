ТСН 14:00 новини 12 серпня | “Паляниці” запалили Новоросійськ! Славутич без світла! Зниклі пінгвіни

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Новини України та світу у випуску ТСН.14.00 за середу, 12 СЕРПНЯ 2026 року:

- Вогняне шоу в Новоросійську. Туди прилетіли Непутни і Паляниці.

- Дроновий удар по Броварам. 65-річного чоловіка шпиталізували з осколковими пораненнями.

- У Боровій, на Харківщині, внаслідок російського обстрілу загинув пенсіонер.

- У Запоріжжі росіяни знищили будівельний гіпермаркет.

- Славутич без світла. Заявляють про аварію на енергооб'єкті.

- В Одесі із квартири вилучили залишки ворожого безпілотника «Гербера»

- Путін звільнив із полону колишнього американського морпіха Роберта Гілмана.

- Ввозив автівки як допомогу для ЗСУ, а натомість їх продавав. На Рівненщині судитимуть псевдоволонтера.

- Погоня зі стріляниною у Луцьку.

- Мобілізували водія автобуса з Чернівців, який зневажливо висловлювався про українських військових.

- Зачинити вікна і одягнути маски: забруднення повітря після масштабної пожежі на Рівненщині.

- Чому зі станції «Вернадського» пішли пінгвіни?