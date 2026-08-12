- Дата публікації
-
- Категорія
- Відео
- Кількість переглядів
- 35
ТСН 14:00 новини 12 серпня | “Паляниці” запалили Новоросійськ! Славутич без світла! Зниклі пінгвіни
Новини України та світу у випуску ТСН.14.00 за середу, 12 СЕРПНЯ 2026 року:
- Вогняне шоу в Новоросійську. Туди прилетіли Непутни і Паляниці.
- Дроновий удар по Броварам. 65-річного чоловіка шпиталізували з осколковими пораненнями.
- У Боровій, на Харківщині, внаслідок російського обстрілу загинув пенсіонер.
- У Запоріжжі росіяни знищили будівельний гіпермаркет.
- Славутич без світла. Заявляють про аварію на енергооб'єкті.
- В Одесі із квартири вилучили залишки ворожого безпілотника «Гербера»
- Путін звільнив із полону колишнього американського морпіха Роберта Гілмана.
- Ввозив автівки як допомогу для ЗСУ, а натомість їх продавав. На Рівненщині судитимуть псевдоволонтера.
- Погоня зі стріляниною у Луцьку.
- Мобілізували водія автобуса з Чернівців, який зневажливо висловлювався про українських військових.
- Зачинити вікна і одягнути маски: забруднення повітря після масштабної пожежі на Рівненщині.
- Чому зі станції «Вернадського» пішли пінгвіни?