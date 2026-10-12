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ТСН 14:00 новини 12 жовтня! Атаки на Київ і Харків! Ліквідація кремлеботів! Негода в Україні
Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за понеділок, 12 жовтня 2026 року:
- Росіяни продовжують майже цілодобово тероризувати столицю ударними дронами.
- Ранок терору в Харкові. Росіяни завдали щонайменше 5 ударів по місту.
- Путін не читає Truth Social — Зеленський. Одразу після повідомлення Трампа Росія вдарила по електростанції.
- Євросоюз не бачить готовності Росії до енергетичного перемир’я — Каллас.
- Після ударів по дата-центрах «Яндексу» значно знизився трафік кремлівських ботів.
- 27 сумок з марихуаною на понад мільйон євро — хотіли перевезти два українці у Греції.
- Збирався підірвати автобус із військовослужбовцями. У Рівному у підготовці теракту підозрюють студента.
- Нападника, який поранив ножем військовослужбовця ТЦК, затримали на Львівщині.
- Воюють за Україну. Що приводить у наше військо добровольців з інших країн?
- На 110-му році життя у Львові померла колишня зв’язкова УПА і найстарша жителька України Олена Рибалко.
- Новий тиждень в Україні починається дощами. Хвиля опадів прокотиться із заходу на схід.