ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
115

ТСН 14:00 новини 12 жовтня! Атаки на Київ і Харків! Ліквідація кремлеботів! Негода в Україні

ТСН 14:00 новини 12 жовтня! Атаки на Київ і Харків! Ліквідація кремлеботів! Негода в Україні

ТСН 14:00 новини 12 жовтня! Атаки на Київ і Харків! Ліквідація кремлеботів! Негода в Україні

Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за понеділок, 12 жовтня 2026 року:

- Росіяни продовжують майже цілодобово тероризувати столицю ударними дронами.

- Ранок терору в Харкові. Росіяни завдали щонайменше 5 ударів по місту.

- Путін не читає Truth Social — Зеленський. Одразу після повідомлення Трампа Росія вдарила по електростанції.

- Євросоюз не бачить готовності Росії до енергетичного перемир’я — Каллас.

- Після ударів по дата-центрах «Яндексу» значно знизився трафік кремлівських ботів.

- 27 сумок з марихуаною на понад мільйон євро — хотіли перевезти два українці у Греції.

- Збирався підірвати автобус із військовослужбовцями. У Рівному у підготовці теракту підозрюють студента.

- Нападника, який поранив ножем військовослужбовця ТЦК, затримали на Львівщині.

- Воюють за Україну. Що приводить у наше військо добровольців з інших країн?

- На 110-му році життя у Львові померла колишня зв’язкова УПА і найстарша жителька України Олена Рибалко.

- Новий тиждень в Україні починається дощами. Хвиля опадів прокотиться із заходу на схід.

Дата публікації
Кількість переглядів
115

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