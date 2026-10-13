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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 14:00 новини 13 жовтня! Удар по Рівному та Харкову! Мирові від Трампа і ЄС! Візовий бан для РФ

ТСН 14:00 новини 13 жовтня! Удар по Рівному та Харкову! Мирові від Трампа і ЄС! Візовий бан для РФ

ТСН 14:00 новини 13 жовтня! Удар по Рівному та Харкову! Мирові від Трампа і ЄС! Візовий бан для РФ

Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за вівторок, 13 жовтня 2026 року:

- Вранці росіяни вдарили безпілотниками по Дарницькому району.

- Атака на Київщину: одна людина вбита, троє поранені. Пошкодження в 4 районах.

- Росіяни влучили у корпус університету у середмісті Рівного.

- Масштабна атака на Харків: ввечері росіяни трьома хвилями запустили Бандеролі.

- Четверо поранених унаслідок російських ударів по Хмельниччині.

- Четверо людей вбиті, 11 поранені на Донеччині: по Черкаському росіяни вдарили зі “Смерчів”.

- Зранку Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: поранений 41-річний чоловік

- Шестеро поранених на Херсонщині: росіяни артилерією та дронами цілили по інфраструктурах.

- Росіяни просунулися поблизу Воздвижівки на Запоріжжі, на Донеччині їхні витрати зростають.

- Мирний план від Америки та Європи: що планують дипломати?

- "Вони погодилися, тому що я сказав: „Ви погоджуєтеся" - Трамп про енергетичне перемир'я?

- Фінляндія закликає заборонити видачу туристичних віз росіянам до завершення війни в Україні.

- Бойовик у середмісті Кропивницького: поліцейські кілька годин ганялися по місту за озброєним чоловіком.

- Наводила атаки: на Дніпропетровщині у державній зраді підозрюють місцеву жительку

- Тисяча доларів за зняття з розшуку: на Вінниччині затримали трьох військовослужбовців

- Епідсезон буде значно важчим за торішній, в Україна вже підтверджені перші випадки грипу.

- Диригент та зірка відомого хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком

Дата публікації
Кількість переглядів
102

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