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ТСН 14:00 новини 13 жовтня! Удар по Рівному та Харкову! Мирові від Трампа і ЄС! Візовий бан для РФ
Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за вівторок, 13 жовтня 2026 року:
- Вранці росіяни вдарили безпілотниками по Дарницькому району.
- Атака на Київщину: одна людина вбита, троє поранені. Пошкодження в 4 районах.
- Росіяни влучили у корпус університету у середмісті Рівного.
- Масштабна атака на Харків: ввечері росіяни трьома хвилями запустили Бандеролі.
- Четверо поранених унаслідок російських ударів по Хмельниччині.
- Четверо людей вбиті, 11 поранені на Донеччині: по Черкаському росіяни вдарили зі “Смерчів”.
- Зранку Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: поранений 41-річний чоловік
- Шестеро поранених на Херсонщині: росіяни артилерією та дронами цілили по інфраструктурах.
- Росіяни просунулися поблизу Воздвижівки на Запоріжжі, на Донеччині їхні витрати зростають.
- Мирний план від Америки та Європи: що планують дипломати?
- "Вони погодилися, тому що я сказав: „Ви погоджуєтеся" - Трамп про енергетичне перемир'я?
- Фінляндія закликає заборонити видачу туристичних віз росіянам до завершення війни в Україні.
- Бойовик у середмісті Кропивницького: поліцейські кілька годин ганялися по місту за озброєним чоловіком.
- Наводила атаки: на Дніпропетровщині у державній зраді підозрюють місцеву жительку
- Тисяча доларів за зняття з розшуку: на Вінниччині затримали трьох військовослужбовців
- Епідсезон буде значно важчим за торішній, в Україна вже підтверджені перші випадки грипу.
- Диригент та зірка відомого хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком