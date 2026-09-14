ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 14:00 новини 14 вересня | Гучна підозра в НАБУ! Заява Трампа! Загроза з повітря

ТСН 14:00 новини 14 вересня | Гучна підозра в НАБУ! Заява Трампа! Загроза з повітря

ТСН 14:00 новини 14 вересня | Гучна підозра в НАБУ! Заява Трампа! Загроза з повітря

Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за понеділок, 14 веерсня 2026 року:

- Генпрокурор Кравченко підписав підозру керівнику НАБУ, а сам виїхав за кордон. Реакція президента?

- Троє загиблих та 13 поранених на Донеччині. КАБами та дронами росіяни вдарили по Краматорську.

- Росія готує нову хвилю ударів і з півночі, і зі сходу: атака може тривати сьогодні весь день — Ігнат.

- Україна таки може отримати ліцензію на виробництво ракет до Patriot — Трамп.

- Про можливість нових, більш серйозних атак на території Польщі попередив польський прем’єр Дональд Туск.

- Дронова угода між Україною та Литвою переходить до практичної реалізації.

- У Дніпрі затримали директора комунального підприємства за схему для ухилянтів.

- На Вінниччині оголосили вирок 41-річній жінці, яка побралася не з великого кохання, а за 15 тисяч доларів гонорару.

- 66-річного чоловіка терміново евакуювали поліцейські з прикордоння Чернігівщини.

- Величезний лось на півтори години заблокував залізничний рух у центрі Варшави.

- У Чорнобильскій зоні відчуження кабани та олені вирішили скупатись у Прип’яті.

- Трошки подощить, але згодом потеплішає переважно по всій території України. І буде сонячно.

Дата публікації
Кількість переглядів
18

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