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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
126

ТСН 14:00 новини 15 жовтня! Масований удар по Україні! Палаючі НПЗ РФ! Рішення ЄС щодо допомоги

ТСН 14:00 новини 15 жовтня! Масований удар по Україні! Палаючі НПЗ РФ! Рішення ЄС щодо допомоги

ТСН 14:00 новини 15 жовтня! Масований удар по Україні! Палаючі НПЗ РФ! Рішення ЄС щодо допомоги

Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за четвер, 15 жовтня 2026 року:

- Зеленський: росіяни запустили по території України 850 дронів

- Російський дрон впав на дитячому майданчику у дворі житлового будинку у Печерському районі столиці

- Нічна атака на Київщину: під ударом опинилися Бучанський, Фастівський, Бориспільський та Обухівський райони

- Окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі Ізюма на Харківщині: поранені троє людей

- Кілька десятків дронів росіяни спрямували на логістичні, транспортні та промислові підприємства Кропивницького

- У Новоолександрівській громаді поблизу Дніпра від ударів реактивних КАБів загинули двоє людей

- Дронова атака на Тернопільщину: п’ятеро людей поранені, пожежа на виробничому підприємстві

- Вибухи в Рівному: російські безпілотники атакували житловий сектор, частина міста та району знеструмлені

- День жалоби у Луцьку: напередодні росіяни дроном вдарили по місцевому супермаркету

- Поновлення ударів по російських НПЗ: де палало цієї ночі?

- Судовий процес, який перетворився у дебати про підтримку України: у Гамбурзі судять українця

- У Брюсселі стартує саміт, на якому вирішуватимуть надання допомоги Україні: що на порядку денному?

- Уряд спростив ввезення імпортних ліків в Україну через дефіцит окремих препаратів в аптеках

- Легендарні циркові шоу “Мавка”, “Потяг у дива” та “Вартові мрій” вирушили у гастрольний тур 10 містами України

Дата публікації
Кількість переглядів
126

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