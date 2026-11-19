ТСН 14:00 новини 19 листопада! Зустріч трьох! Маск звинуватив Зеленського! В Києві приліт

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Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за четвер, 19 листопада 2026 року:

- У Києві гудуть сирени тривоги через загрозу російських дронів. Один із них вгатив в будівлю на Подолі.

- 69 ворожих цілей збили Повітряні сили сьогодні вночі. 48 із них це дрони.

- На Харківщині дрони двічі поцілили в багатоповерхівку в Чугуєві.

- Через нічні та ранкові ворожі атаки без світла опинилися споживачі одразу в 5 областях.

- У столиці запустили спеціальний чат-бот для голів ОСББ та ЖБК.

- 800 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики надасть Україні Португалія.

- Берегти мир і безпеку — з такого вступу розпочалась безпрецидентна зустріч президентів Китаю, США та РФ

- Віткофф і Кушнер розкажуть Києву, про що Трам в Китаї домовився з Сі та Путіним — на зустрічі у Берліні.

- Маск, коментуючи суперечку довкола роботи супутникових систем, звинуватив Зеленського у брехні.

- На Сумщині працівниця моргу обкрадала загиблих військових — забирала гроші, коштовності та особисті речі.

- Стільки грошей незаконно отримали фігуранти справ про корупцію в ТЦК та ВЛК?

- Фіктивний психічний розлад або проблеми із зором — фальшиві діагнози за 13 тисяч доларів пропонували у Дніпрі.

- Замість лікування — робота і покарання. В експлуатації пацієнтів підозрюють реабілітаційний центр у Чернівцях.

- Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» набирає обертів пінгвінячий бебі-бум.