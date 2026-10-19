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ТСН 14:00 новини 19 жовтня! Наслідки влучань по Україні! Рубіо виправдовує Трампа! Франція у боях!
Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за понеділок, 19 жовтня 2026 року:
- Наслідки балістичної атаки на столицю: одна людина вбита, 10 поранених.
- Балістичні атаки двома хвилями та 269 ударних дронів росіяни запустили минулої ночі.
- США знову не попередили Україну про балістичну атаку: як це пояснив Рубіо?
- Путін запропонував лідерам США та КНР обговорити питання припинення війни.
- Франція оговтується після бурхливих заворушень у вихідні.
- До 38 зросла кількість поранених у Херсоні після суботнього авіаудару.
- СБУ затримала агентку ФСБ, яка збирала координати українських військових.
- Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про розлучення із Гаелем Монфісом
- Не скасували весілля, навіть коли мало не загинули під час обстрілу: історія закоханих