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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 14:00 новини 2 жовтня | Путін зняв обмеження на удари по Україні! Важливе попередження!

ТСН 14:00 новини 2 жовтня | Путін зняв обмеження на удари по Україні! Важливе попередження!

ТСН 14:00 новини 2 жовтня | Путін зняв обмеження на удари по Україні! Важливе попередження!

Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за п’ятниці, 2 жовтня 2026 року:

- Одна людина загинула, ще двоє постраждали унаслідок російського удару по столичній багатоповерхівці.

- У Києві транспортний колапс. Через російські атаки по Південному мосту лівий берег столиці опинився фактично відрізаним від правого.

- Семеро зазнали поранень на Херсонщині. Під ворожим терором були майже три десятки населених пунктів.

- Росіяни готують найпотужніший удар по українській енергетиці, - західні ЗМІ.

- Жодних правил немає: Путін наказав зняти всі обмеження на удари по Україні.

- Як армійці 110-ї механізованої бригади нищать окупантів за допомогою установки "Партизан"? Матеріал Дарії Назарової.

- Далекобійні санкції у відповідь на російську ескалацію. Президент України підтвердив удари по нафтових об'єктах у Самарському та Волгоградському регіонах країни-агресорки.

- Пов'язана з росією фінансова мержа потрапила під американські санкції! Обмеження запровадило Міністерство фінансів США.

- 630 мільйонів гривень готівкою у сейфах, сміттєвих пакетах і картонних коробках! Масштабну тіньову фінансову мережу викрили Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки.

- Фіктивні виграші, що спустошували рахунки людей. У Дніпрі накрили цілу мережу шахрайських кол-центрів, що видурювала гроші.

- Стежили за прокурорами та наводили ворожі удари просто зі службового авто. На Харківщині СБУ викрила розгалужену агентурну мережу російського гру.

- Яку погоду пророчать нам синоптики на ці вихідні?

Дата публікації
Кількість переглядів
48

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