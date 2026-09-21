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ТСН 14:00 новини 21 вересня | Просто зараз атака дронів! Нові перехоплювачі! Погода змінюється
Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за понеділок, 21 вересня 2026 року:
- Вибухи, стовпи вогню і диму. Чергову пекельну ніч пережило Запоріжжя.
- Учора вдень і усю ніч росіяни не полишали у спокої Київщину.
- Росіяни планують різко збільшити виробництво дронів-камікадзе.
- Перші українські перехоплювачі російських реактивних дронів почали працювати.
- 9 евакуаційцних авто отримали українські медики від словацьких та чеських друзів.
- У Москві та області навмисно не попереджали про повітряну загрозу аби не зірвати вибори до держдуми.
- 23,5 мільярди гривень за останні три роки! Викрито потужну мережу конвертаційних центрів.
- У Вищому антикорупційному суді розпочали процес проти колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.
- Потужний тайфун «Дуцзюань» зійшов на Японію.
- Що віщують нам синоптики на цей тиждень?