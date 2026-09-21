ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
16

ТСН 14:00 новини 21 вересня | Просто зараз атака дронів! Нові перехоплювачі! Погода змінюється

ТСН 14:00 новини 21 вересня | Просто зараз атака дронів! Нові перехоплювачі! Погода змінюється

ТСН 14:00 новини 21 вересня | Просто зараз атака дронів! Нові перехоплювачі! Погода змінюється

Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за понеділок, 21 вересня 2026 року:

- Вибухи, стовпи вогню і диму. Чергову пекельну ніч пережило Запоріжжя.

- Учора вдень і усю ніч росіяни не полишали у спокої Київщину.

- Росіяни планують різко збільшити виробництво дронів-камікадзе.

- Перші українські перехоплювачі російських реактивних дронів почали працювати.

- 9 евакуаційцних авто отримали українські медики від словацьких та чеських друзів.

- У Москві та області навмисно не попереджали про повітряну загрозу аби не зірвати вибори до держдуми.

- 23,5 мільярди гривень за останні три роки! Викрито потужну мережу конвертаційних центрів.

- У Вищому антикорупційному суді розпочали процес проти колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

- Потужний тайфун «Дуцзюань» зійшов на Японію.

- Що віщують нам синоптики на цей тиждень?

Дата публікації
Кількість переглядів
16

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