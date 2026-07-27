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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
52

ТСН 14:00 новини 27 липня| Суд після удару по виставці! Погрози від Ірану Києву!

ТСН 14:00 новини 27 липня| Суд після удару по виставці! Погрози від Ірану Києву!

ТСН 14:00 новини 27 липня| Суд після удару по виставці! Погрози від Ірану Києву!

Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за понеділок, 27 липня 2026 року

- У столиці обирають запобіжний захід керівнику асоціації «Армада через Виставку, по якій ударили ракети.

- Четверо пацієнтів лишаються у тяжкому стані після беспілотної атаки по супермаркету у Чернігові.

- Обовʼязкову евакуацію дітей оголосили ще в десяти селах на Дніпропетровщині. В яких саме?

- Тривожна інформацію для водіїв. Усі автозаправки від Харкова до Полтави — знищені.

- Щонайменше у п’яти містах Росії минулої ночі відчули наслідки своєї так званої СВО.

- Новий підхід до санкцій проти росії розглядають в Євросоюзі. Про що йдеться?

- Нові погрози від Тегерану для Києва.

- Палати може до кінця літа: пожежники Франції зробити невтішний прогноз щодо регіону Бордо.

- Косять пшеницю під ворожими ударами. Якою ціною вирощують хліб на Запоріжжі? Матеріал Дар’ї Назарової.

- Гараж замість сервісного центру. На Закарпатті правоохоронці викрили масштабне виробництво підробних документів.

- Гніздо спорожніло. Четверо лелеченят відомих птахів Одарки і Грицика здійснили свої перші польоти.

Дата публікації
Кількість переглядів
52

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