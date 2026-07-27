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ТСН 14:00 новини 27 липня| Суд після удару по виставці! Погрози від Ірану Києву!
Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за понеділок, 27 липня 2026 року
- У столиці обирають запобіжний захід керівнику асоціації «Армада через Виставку, по якій ударили ракети.
- Четверо пацієнтів лишаються у тяжкому стані після беспілотної атаки по супермаркету у Чернігові.
- Обовʼязкову евакуацію дітей оголосили ще в десяти селах на Дніпропетровщині. В яких саме?
- Тривожна інформацію для водіїв. Усі автозаправки від Харкова до Полтави — знищені.
- Щонайменше у п’яти містах Росії минулої ночі відчули наслідки своєї так званої СВО.
- Новий підхід до санкцій проти росії розглядають в Євросоюзі. Про що йдеться?
- Нові погрози від Тегерану для Києва.
- Палати може до кінця літа: пожежники Франції зробити невтішний прогноз щодо регіону Бордо.
- Косять пшеницю під ворожими ударами. Якою ціною вирощують хліб на Запоріжжі? Матеріал Дар’ї Назарової.
- Гараж замість сервісного центру. На Закарпатті правоохоронці викрили масштабне виробництво підробних документів.
- Гніздо спорожніло. Четверо лелеченят відомих птахів Одарки і Грицика здійснили свої перші польоти.