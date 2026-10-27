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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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ТСН 14:00 новини 27 жовтня! Пекло в Києві, тиша в Олешках і зима в Карпатах

ТСН 14:00 новини 27 жовтня! Пекло в Києві, тиша в Олешках і зима в Карпатах

ТСН 14:00 новини 27 жовтня! Пекло в Києві, тиша в Олешках і зима в Карпатах

Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за вівторок, 27 жовтня 2026 року:

- Росіяни у дві хвилі вдарили балістикою по Києву: одна людина вбита, 15 поранені, потрощений університет та гуртожитки, парк «Кіото», території поряд зі станцією метро Лісова, житлові будинках, є влучання у Південний міст. Репортаж Аліни Лісової

- Російські шахеди пошкодили енергетичний об’єкт на Буковині: постраждали двоє охоронців.

- Росіяни обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню: троє людей вбиті, четверо поранені

- 12-річна дитина та жінка поранені через удар російського безпілотника по будинку на Чернігівщині

- У Запоріжжі безпілотниками окупанти вдарили по АЗС і поранили двох людей, FPV-дроном атакували авто з 5 пасажирами: поранений 17-річний хлопець

- Ворог вдарив по складах із зерном у Шосткинській громаді на Сумщині, постраждав чоловік

- Режим тиші запрацював в окупованих Олешках і має тривати кілька днів: за цей час має відбутися розмінування доріг та інженерна розвідка для безпечних коридорів для гуманітарних вантажів та евакуації

- Четверо тяжко поранених залишаються у лікарнях після атаки по Синельниковому на Дніпропетровщині: надвечір суботи ворог вдарив безпілотником по людному середмістю, троє людей загинули на місці, ще один чоловік помер у лікарні наступного дня. Репортаж Анастасії Невірної

- Парламентські вибори в Ізраїлі: чи справді крісло під прем’єр-міністром Нетаньягу захиталося?

- Російські шпигуни у Румунії: затримані диверсанти, ймовірно, причетні до пожежі на промисловому об’єкті поблизу державного збройового підприємства у вересні цього року

- Німецька прокуратура ділилася чутливою інформацією у справі про підрив «північних потоків», зокрема, про обвинувачуваного українського військовослужбовця і його рідних, — німецькі ЗМІ

- Готував диверсії та інформаційні провокації: в Одесі затримали 21-річного студента, якого підозрюють у праці на росіян

- День української писемності та мови: українці у різних куточках світу пишуть традиційний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

- Зима в Карпатах: на Драгобраті нападало вже добрих 10 см снігу і тримається мороз

Дата публікації
Кількість переглядів
24

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