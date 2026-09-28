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ТСН 14:00 новини 28 вересня | Прильоти у Києві! Жах у Харкові і Дніпрі! Просування ЗСУ
Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за понеділок, 28 вересня 2026 року:
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