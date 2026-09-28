ТСН 14:00 новини 28 вересня | Прильоти у Києві! Жах у Харкові і Дніпрі! Просування ЗСУ

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Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за понеділок, 28 вересня 2026 року:

- Двоє киян убиті, восьмеро поранені, пожежі чи не у кожному районі міста: наслідки атаки на столицю

- Російська атака по Київщині забрала життя трьох людей

- Росіяни атакували житловий квартал у Салтівському районі Харкова

- Росіяни атакували один із найбільших бізнес-центрів Дніпра

- Третій етап операції Вівальді: українські військові звільнили 51 кв км територій

- Російські військові, прикриваючись цивільними, видходять із Куп’янська через газову трубу: відео

- Чи ляже Інтернет та зв’язок в Україні? Ексклюзивне інтерв’ю Корецького Аллі Мазур

- Сеул вимагає вибачень та пояснень від Києва за розголошення секретної інформації

- Поліція затримала 5 підозрюваних у пілготовці теракту біля військової бази США у Британії

- Українські військові доправили небом 4 тонни продуктів для жителів окупованих Олешок

- Село у забороненій зоні: що робити людям, які живуть упритул до білоруського кордону?

- Бійці «Азову» провели містерію пам’яті за полеглими побратимами й посестрами

- Скарб вікінгів у Фінляндії: чоловік із металошукачем знайшов 4,5 кілограми срібних монет

- Немає повітряних тривог — вийдіть на прогулянку: прогноз погоди на останні дні вересня