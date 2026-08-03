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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 14:00 новини 3 серпня | Озвіріла таксистка напала на українок у Мілані! Шалена спека!

ТСН 14:00 новини 3 серпня | Озвіріла таксистка напала на українок у Мілані! Шалена спека!

ТСН 14:00 новини 3 серпня | Озвіріла таксистка напала на українок у Мілані! Шалена спека!

Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за понеділок, 3 серпня 2026 року:

- Працівник пожежної охорони загинув, ще 9-ро людей поранено у Привіллі на Донеччині. Село росіяни атакували чотирма безпілотниками.

- Одна загибла, 31 поранена людина, десятки потрощених багатоповерхівок та приватних будинків. Напередодні росіяни запустили по Запоріжжю авіабомби.

- Врятували після повторного удару. У Марганці на Дніпропетровщині поліцейським довелось самим надавати допомогу та відвозити до лікарні жінку, бо на місці прильоту не було зв"язку.

- Скидають прапори з дронів і намагаються видати за перемогу. У Великій Писарівці, що на Сумщині російські окупанти спробували зробити «флаговтик» за допомогою безпілотників.

- Вибуховий ранок на росії! Дрони вчергове атакували відомий маркет-плейс окупантів. Цього разу уразили один із найбільших логістичних центрів в Хрястово, що у Владімірській області рф.

- Пауза на удари і анонс переговорів. Ситуація між США та Іраном отримала продовження.

- Італійські військові з місії Євросоюзу висадились на танкер російського «тіньового флоту».

- «Ви мене бісите, українки! Понаїхали тут», — з такою фразою російськомовна водійка таксі накинулася з образами на дівчат у Мілані. Чим все закінчилося?

- В Одесі поліція затримала чоловіка, який напередодні відкрив стрілянину по працівниках терцентру комплектування.

- Румунський флот використовує контрольовані вибухи щоб змінити напрямок потоку Дунаю. Навіщо?

- На Одещині знову вибухнула морська міна. Цього разу біля закритого пляжу в Грибівці.

- Двоє людей загинули у Греції внаслідок зіткнення пожежних гелікоптерів.

- Спека лиш набирає обертів і буде розжарювати Україну аж до наступних вихідних.

Дата публікації
Кількість переглядів
25

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