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ТСН 14:00 новини 5 листопада! Удар по школі! Чистки в СБУ! Скандал з Фіцо
Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за четвер, 5 листопада 2026 року:
- Щонайменше троє поранених на Дніпропетровщині. Ворог уночі безпілотниками атакував Дніпро та Самар.
- У Києві повністю відновили водопостачання після знеструмлення об’єктів Водоканалу внаслідок російських ударів.
- Кадри, на які боляче дивитись. ДТЕК показала, який вигляд мають теплоелектростанції компанії після масованих ударів.
- Перед тристоронньою зустріччю Володимир Зеленський провів перемови з посланцями Трампа — Віткоффом і Кушнером.
- Історична поразка республіканців на виборах до Конгресу. Чи прийме результати виборів Дональд Трамп?
- Відновити пряму допомогу Україні — демократами Конгрес США може змінити підтримку нашої держави.
- Україна на шляху до ЄС та продовжує реформи навіть попри війну — Єврокомісія оприлюднила свій звіт.
- Українку, яку підозрюють у вбивстві 13-річної дитини, затримали в Мюнхені, — МЗС.
- На хорватський курорт з коханкою! Новий скандал розгортається довкола словацького прем’єра Роберта Фіцо.