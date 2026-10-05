ТСН 14:00 новини 5 жовтня | Зміни в ЗСУ! Чума в Іркутську РФ! Дивацтва Трампа

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Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за понеділок, 5 жовтня 2026 року:

- Кадрові зміни у армії та новий «план війни» — Михайло Драпатий переформатовує управління ЗСУ.

- Росія втратила понад половину потужностей своїх нафтопереробних заводів — через українські далекобійні удари.

- Російські війська атакували «Бандеролями» цивільний сектор Харкова, коли люди вже спали.

- В Україні закінчуються резервні локомотиви через постійні російські атаки на транспортну інфраструктуру.

- Близько 400 шкіл лишаються закритими у Франції через масштабні протести.

- Білий Дім стежить за імовірним спалахом чуми в Росії.

- Кров для сил оборони! В «1+1» Медіа» відбулась благодійна виїзна донація.

- Найкращий вчитель України. Щорічна премія Global Teacher Prize Ukraine визначила переможця 2026-го року.

- Трамп знову опублікував створене штучним інтелектом зображення пінгвінів у Гренландії.