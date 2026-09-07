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ТСН 14:00 новини 7 вересня | Гучна ліквідація в Донецьку! Сенсація від Трампа! Здувся фейк Путіна
Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за понеділок, 8 ВЕРЕСНЯ 2026 року:
- У Запоріжжі з ночі не вщухають вибухи, росіяни разом з FPV та «Молніями» по місту бʼють реактивними Шахедами.
- Святогірськ на Донеччині залишається під контролем України — Білецький.
- Дональд Трамп сьогодні обіцяв поговорити телефоном із президентом України та очільником Кремля.
- Папа Римський відреагував на приїзд Кушнера та Віткоффа до Києва.
- ВАКС обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко — підозрюваній у справі «Карфаген» НАБУ і САП.
- Українські спецслужби у Донецьку ліквідували співробітника так званого «Центру спецоперацій Міністерства держбезпеки ДНР».
- Щороку 7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки.
- Новий ракетний есмінець «Кан Гон» ввели в експлуатацію в Північній Кореї.
- Труну Ратко Младича виставили у церкві Святого Луки в Белграді для прощання.
- У Києві відтворили дзвін Десятинної церкви, який востаннє міг звучати ще у грудні 1240-го.
- Кішні — фестиваль косіння трави влаштували мешканці високогірної Яблуниці на Прикаратті.
- Найбільший у світі квітковий парад відбувся у голландському селі Зундерт.