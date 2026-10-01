ТСН 16:00 1 жовтня | Удар по школі та мосту в Києві! Відключення світла!

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Випуск новин ТСН онлайн о 16.00 за 1 жовтня 2026 року. Головні та найгарячіші новини цієї години: російські окупанти завдали прицільного удару по школі в Солом'янському районі Києва у самий розпал навчального процесу – дивом ніхто не постраждав, оскільки учні та вчителі вчасно спустилися в укриття. Крім того, ворог двічі атакував Південний міст столиці. Через масовані удари по енергетичній інфраструктурі Україна змушена повертатися до екстрених та стабілізаційних графіків вимкнення світла.