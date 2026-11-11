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ТСН 16:00 11 листопада | Посланці Трампа їдуть до Москви! Київ зануриться в темряву
Новини України та світу у випуску ТСН 16:00 за середу, 11 листопада 2026 року:
- До 11-ти збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по ринку у Чорноморську на Одещині. І вже троє загиблих.
- 15 додаткових екіпажів дронарів вивели росіяни, щоб іще більше тероризувати жителів Запоріжжя. Це з'ясували наші розвідники.
- Загалом минулої ночі росія атакувала 6 великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині, - Сергій Корецький.
- Столиця у темряві. Київ тимчасово вимикатиме зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії.
- Україна може вже взимку випробувати першу європейську систему протибалістичного захисту. - Зеленський.
- З Абу-Дабі одразу до Москви. Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер завтра вирушають на зустріч із путіним, а після цього зустрінуться із Зеленським в Дубліні.
- Знову запалало у Ленінградській області. Українські дрони вже вкотре атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області.
- Невдале перехоплення - винищувачі НАТО двічі намагалися збити над Литвою дрон, однак, так і не змогли цього зробити.
- Російська провокація до Дня Незалежності Польщі. ФСБ країни-агресорки заявила про затримання польської агентурної мережі.
- Четверта річниця звільнення Херсона! 11 листопада 2022 року після восьми місяців окупації було звільнено єдиний обласний центр, який росіянам вдалося захопити ще на початку повномасштабного вторгнення.
- Холостяцьке життя пса Патрона добігло кінця. Знаменитий собака-сапер встиг одружитися і стати батьком!