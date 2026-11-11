ТСН 16:00 11 листопада | Посланці Трампа їдуть до Москви! Київ зануриться в темряву

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Новини України та світу у випуску ТСН 16:00 за середу, 11 листопада 2026 року:

- До 11-ти збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по ринку у Чорноморську на Одещині. І вже троє загиблих.

- 15 додаткових екіпажів дронарів вивели росіяни, щоб іще більше тероризувати жителів Запоріжжя. Це з'ясували наші розвідники.

- Загалом минулої ночі росія атакувала 6 великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині, - Сергій Корецький.

- Столиця у темряві. Київ тимчасово вимикатиме зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії.

- Україна може вже взимку випробувати першу європейську систему протибалістичного захисту. - Зеленський.

- З Абу-Дабі одразу до Москви. Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер завтра вирушають на зустріч із путіним, а після цього зустрінуться із Зеленським в Дубліні.

- Знову запалало у Ленінградській області. Українські дрони вже вкотре атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області.

- Невдале перехоплення - винищувачі НАТО двічі намагалися збити над Литвою дрон, однак, так і не змогли цього зробити.

- Російська провокація до Дня Незалежності Польщі. ФСБ країни-агресорки заявила про затримання польської агентурної мережі.

- Четверта річниця звільнення Херсона! 11 листопада 2022 року після восьми місяців окупації було звільнено єдиний обласний центр, який росіянам вдалося захопити ще на початку повномасштабного вторгнення.

- Холостяцьке життя пса Патрона добігло кінця. Знаменитий собака-сапер встиг одружитися і стати батьком!