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ТСН у соціальних мережах

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23

ТСН 16:00 12 жовтня | Росія зірвала план Трампа! Удари по дата-центрах паралізували РФ

ТСН 16:00 12 жовтня | Росія зірвала план Трампа! Удари по дата-центрах паралізували РФ

ТСН 16:00 12 жовтня | Росія зірвала план Трампа! Удари по дата-центрах паралізували РФ

Росія цинічно зірвала запропоноване енергетичне перемир’я одразу після заяви Трампа, завдавши чергових ударів по містах України: під прицілом опинилися Київ, Харків, Дніпро та інші регіони. Водночас масштабна атака українських дронів вивела з ладу ключові дата-центри "Яндексу", що паралізувало роботу російських ботоферм і викликало масштабний збій у восьми країнах. Головні новини України та світу на цю мить дивіться у випуску ТСН онлайн за 12 жовтня о 16.00.

Дата публікації
Кількість переглядів
23

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