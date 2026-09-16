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ТСН 16:00 16 вересня | Нові рахунки за світло! Таємниця поїздки Джолі! Голіруч проти дрона!
У цьому випуску ТСН о 16.00 16 вересня 2026 року: кривавий удар ворога по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині та атака на багатоповерхівки Слов’янська; Конгрес США виходить на фінальне голосування щодо нищівних санкцій проти РФ, а Європа готує революційну систему ПРО «Фрея». Вмикайте та будьте в курсі головних подій дня разом із ТСН!
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- Уже сьогодні Конгрес США має провести фінальне голосування законопроєкту Ліндсі Гремма про так звані «пекельні санкції» проти Росії.
- ЄС хоче створити власну раду безпеки і спільну систему протиракетної оборони на базі проєкту «Фрея».
- 25 політичних в’язнів звільнила Білорусь після переговорів зі США.
- 20 тисяч дітей окупанти депортували або примусово перемістили з України. Такі дані озвучив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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