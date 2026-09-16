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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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ТСН 16:00 16 вересня | Нові рахунки за світло! Таємниця поїздки Джолі! Голіруч проти дрона!

ТСН 16:00 16 вересня | Нові рахунки за світло! Таємниця поїздки Джолі! Голіруч проти дрона!

ТСН 16:00 16 вересня | Нові рахунки за світло! Таємниця поїздки Джолі! Голіруч проти дрона!

У цьому випуску ТСН о 16.00 16 вересня 2026 року: кривавий удар ворога по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині та атака на багатоповерхівки Слов’янська; Конгрес США виходить на фінальне голосування щодо нищівних санкцій проти РФ, а Європа готує революційну систему ПРО «Фрея». Вмикайте та будьте в курсі головних подій дня разом із ТСН!

- П’ятеро людей загинули, ще щонайменше семеро поранені. Окупанти вдарили по рейсовому автобусу в Нікопольському районі Дніпропетровщини.

- Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Слов’янську на Донеччині, загинули двоє людей, ще один — поранений.

- Знищили три укриття противника і дві антени зв’язку. Відео прицільних ударів по позиціях ворога опублікували прикордонники.

- Уже сьогодні Конгрес США має провести фінальне голосування законопроєкту Ліндсі Гремма про так звані «пекельні санкції» проти Росії.

- ЄС хоче створити власну раду безпеки і спільну систему протиракетної оборони на базі проєкту «Фрея».

- 25 політичних в’язнів звільнила Білорусь після переговорів зі США.

- 20 тисяч дітей окупанти депортували або примусово перемістили з України. Такі дані озвучив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

- Голіруч підійшла до ворожого безпілотника і деактивувала російську зброю. У соцмережі завірусило відео з безстрашною літньою жінкою.

- Авіатроща у США. Поблизу Лос-Анджелеса розбився гелікоптер з медійниками телеканалу NBC, які вели пряму трансляцію з іншої автотрощі.

- Липовий люкс! На Львівщині викрили підробки відомих брендів на 100 мільйонів гривень.

- Гучна справа косметологів. Уже вісьмох фігурантів справи про підроблені ін’єкції для схуднення суд Дніпра відправив під варту.

- Платитимемо за світло по-новому. Проєкт нових правил погодила спеціальна національна комісія. Про що йдеться?

- Анджеліна Джолі детально розповіла про свою поїздку в Україну.

- У Японії кількість людей, які досягли сторічного віку, перевалила за 100 тисяч!

Дата публікації
Кількість переглядів
14

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