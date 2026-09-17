ТСН 16:00 17 вересня | Удари по Києву! Операція "Вівальді": Відео! Новий закон про кол-центри

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У цьому випуску ТСН о 16.00 четверга, 17 вересня 2026 року, – всі деталі нічного ракетного удару ворога по Києву та Одещині й наслідки влучань. Ексклюзив: Третій корпус уперше показує унікальні кадри роботи піхоти під час операції "Вівальді". Масштабна "бавовна" в РФ: чому горять військовий аеродром у Ростові та стратегічний НПЗ у Ярославлі? Також дивіться: що за таємничий вантаж зі США полетів на орбіту ракетою SpaceX, розслідування сутички з ТЦК у Тернополі, ухвалення закону проти шахрайських кол-центрів і незвичайна держпрограма в Сінгапурі, де громадянам готові платити за читання книжок.