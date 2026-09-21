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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 16:00 21 вересня | Дніпро під ударом! Зустріч Зеленського з Трампом

ТСН 16:00 21 вересня | Дніпро під ударом! Зустріч Зеленського з Трампом

ТСН 16:00 21 вересня | Дніпро під ударом! Зустріч Зеленського з Трампом

Дивіться повний випуск ТСН 16.00 онлайн від 21 вересня 2026 року. У цьому випуску:

- Посеред дня потужний вибух пролунав у Дніпрі. Ворог реактивним дроном уразив об’єкт інфраструктури, наслідки уточнюються.

- Український підрозділ перехоплювачів дронів "Посіпаки" знищив новітній російський безпілотник ZALA вартістю близько 300 тисяч доларів.

- Пустили російський "Бук" на дрова. Прикордонники з підрозіду "Фенікс" вдарили по ворожому зенітно-ракетному комплексу, який ховався у кущах.

- Як роботи трансформують сучасну війну на полі бою? Матеріал Анни Махно.

- У Міноборони повідомили, що програма добровільного повернення з СЗЧ, яка дозволяла бійцям самостійно обирати бойову частину для продовження служби, завершилася напередодні.

- Мерц не йде. Канцлер Німеччини поки залишається на посаді попри історично погані результати земельних виборів.

- Державний візит Сі Цзіньпіна до США анонсували в Пекіні. Відбудеться він вже цього тижня на запрошення президента США Дональда Трампа.

- Про зустріч у Нью-Йорку домовились Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Коли вона може відбутися?

- Солодке печиво, але це не точно! В Україну під виглядом випічки намагалися завезти препарати для схуднення загальною вартістю 7 мільйонів гривень!

- Відкриття театрального сезону під виття сирен через балістичну або дронову небезпеку. Саме так актори театру "Особистості" в Києві зіграли свою першу в сезоні виставу.

- На Одещині проводжають у вирій пеліканів! Птахи роблять прощальні кола над узбережжям і пляжами, тож, Мережею розлітаються відео, які зняли відпочивальники.

Дата публікації
Кількість переглядів
33

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