ТСН 16:00 22 липня| Драпатий замість Сирського, дуель F-16 у небі та таємні зустрічі росіян

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Новини України та світу у випуску ТСН о 16.00 за середу, 22 липня 2026 року.

- Замість Сирського — Драпатий: чого чекають від нового головкома?

- Генерал-майор Ігор Скибюк став новим начальником Генерального штабу ЗСУ.

- 5 людей постраждали внаслідок нічної російської атаки на Київщину. Близько 5-ї години ранку ударний безпілотник поцілив по житловому будинку в селищі Чайки Бучанського району.

- 100 тисяч родин знеструмлені після російської атаки на Чернігівщині. Енергетики візьмуться за відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація.

- 13 кораблів за дві доби — саме стільки ворожих цілей в акваторіях Азовського та Чорного морів вдалося уразити Силам безпілотних систем.

- F-16 уперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті.

- Французька артилерійська установка боронить українські землі. Про можливості французької САУ на Запорізькому напрямку — у сюжеті Дар’ї Назарової.

- Подробиці таємних перемовин росіян і німців в Азербайджані.

- Подробиці сьогоднішньої стрілянини в Києві.

- Зареєстрував «Старлінк» для росіян та готував теракт у центрі Миколаєва. СБУ затримала 28-річного чоловіка, якого ворог завербував у телеграм-каналах.

- Пʼять тисяч доларів за зняття з розшуку та фіктивне бронювання. Схему заробітку, за даними слідства, запровадив командир взводу охорони військової частини на Одещині.

- У 3,5 раза більше смертей, ніж народжень. Аналітики провели аналіз демографічної ситуації в Україні цього року.

- Винаходи, що рятують життя. Учні з прифронтової Донеччини представили свої розробки в США

- Затоплені дороги, фонтани з-під землі та стрімкі потоки, що зносили клумби та сміттєві баки.

- Потужна злива накрила вранці Одесу.