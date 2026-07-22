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ТСН 16:00 22 липня| Драпатий замість Сирського, дуель F-16 у небі та таємні зустрічі росіян
Новини України та світу у випуску ТСН о 16.00 за середу, 22 липня 2026 року.
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- F-16 уперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті.
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- Подробиці таємних перемовин росіян і німців в Азербайджані.
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