ТСН 16:00 22 жовтня | Потужна атака після перемовин! Удар під Москвою! Обшуки в НБУ!

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Дивіться повний випуск новин ТСН о 16.00 за 22 жовтня 2026 року! Масована комбінована атака РФ: під ворожими ударами опинилися Харківщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Тернопільщина та інші регіони. Президент Зеленський назвав цей обстріл показовим ударом одразу після переговорів. Україна повертає на щиті 252 полеглих захисників – експерти розпочинають складні експертизи ДНК. Тим часом на фронті за добу зафіксовано 187 боєзіткнень, а в російському Серпухові палає 75-й арсенал після української атаки. У випуску також: деталі обшуків у приміщенні Нацбанку, реакція американських сенаторів на заяви щодо РФ, відновлення понівеченої станції метро "Чернігівська" та інші головні події дня в Україні та світі.