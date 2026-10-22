ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
57

ТСН 16:00 22 жовтня |  Потужна атака після перемовин! Удар під Москвою! Обшуки в НБУ!

ТСН 16:00 22 жовтня |  Потужна атака після перемовин! Удар під Москвою! Обшуки в НБУ!

ТСН 16:00 22 жовтня |  Потужна атака після перемовин! Удар під Москвою! Обшуки в НБУ!

Дивіться повний випуск новин ТСН о 16.00 за 22 жовтня 2026 року! Масована комбінована атака РФ: під ворожими ударами опинилися Харківщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Тернопільщина та інші регіони. Президент Зеленський назвав цей обстріл показовим ударом одразу після переговорів. Україна повертає на щиті 252 полеглих захисників – експерти розпочинають складні експертизи ДНК. Тим часом на фронті за добу зафіксовано 187 боєзіткнень, а в російському Серпухові палає 75-й арсенал після української атаки. У випуску також: деталі обшуків у приміщенні Нацбанку, реакція американських сенаторів на заяви щодо РФ, відновлення понівеченої станції метро "Чернігівська" та інші головні події дня в Україні та світі.

Дата публікації
Кількість переглядів
57

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie