ТСН 16:00 23 листопада | Масовані удари, трагедія на Київщині, нова підозра Чернишову

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ТСН 16:00 – головні події станом на 23 листопада 2026 року. Ворог продовжує безперервний терор: деталі масованих дронових атак на Харківщину та трагічні наслідки ударів по Київщині, де оголошено день жалоби. Як живуть Одеса та Дніпро після тривалого знеструмлення, що відомо про нову гучну підозру колишньому віцепрем’єру Чернишову та якою зараз є ситуація на ключовій трасі до Криму?