ТСН 16:00 7 вересня | Зміни комендантської, суд над "Музою", нова зачіска Трампа, спека +33

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У випуску ТСН о 16.00 від 7 вересня 2026 року: Росія продовжує тероризувати українські міста – обстріли Херсона, Харкова та пожежа на фабриці в Прилуках. Тим часом у Києві оголосили про нові заходи безпеки та скорочення комендантської години. Світ обговорює сенсаційну перемогу ультраправих на виборах у Німеччині та новий образ Дональда Трампа, що вже став мемом. Також у випуску: подробиці справи "Музи" у ВАКС, масштабна боротьба з лісовими пожежами та повернення аномальної спеки до +33 градусів.