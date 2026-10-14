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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 16:00 новини 14 жовтня! Кличка викликали в парламент — що наговорив?! Удари по ТЕЦ і жертви атак

ТСН 16:00 новини 14 жовтня! Кличка викликали в парламент — що наговорив?! Удари по ТЕЦ і жертви атак

ТСН 16:00 новини 14 жовтня! Кличка викликали в парламент — що наговорив?! Удари по ТЕЦ і жертви атак

Новини України та світу у випуску ТСН 16.00 за середу, 14 жовтня 2026 року:

- Уже 5 загиблих і 36 постраждалих внаслідок масштабної ворожої атаки на столицю.

- Є постраждалий внаслідок ранкової ворожої атаки на Київщині, — КОВА.

- Росіяни атакували у столиці всі три міські ТЕЦ і критично важливі обʼєкти на Київщині. Щонайменше 600 тисяч людей нині без електрики.

- Столичний міський голова Віталій Кличко на вимогу парламентарів відзвітував про підготовку Києва до зими. Як сприйняли його народні депутати.

- Британія прискорить постачання Україні ракет для боротьби з реактивними дронами - повідомив британський уряд на тлі запланованої зустрічі прем’єра Бернема з президентом Зеленським у Лондоні.

- У Луцьку реактивний дрон влучив у супермаркет. Вже відомо про 5 загиблих та 12 постраждалих. 8 поранених у Рівному. Росіяни зранку атакували приватний сектор.

- 8 поранених сьогодні у Рівному. Росіяни зранку атакували приватний сектор.

- Вбивцю або вбивць 5 військовослужбовців розшукують на Харківщині. Відомо, що захисників розстріляли у селі Кутузівка.

- Ювелірна робота українських оборонців — на фронті вразили модернізований російський гелікоптер Мі-28 НМ.

- Для наших операторів обмежили використання терміналів Starlink - повідомляє радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

- Вівальді — четвертий сезон. У Cилах оборони звітували про завершення чергового етапу воєнної операції, під контроль України повернули 101 кв.км території.

- ЄС виділив Україні майже три мільярди євро на оборонні потреби.

- Україна та ЄС відкрили ще два переговорні кластери.

- У Папи Римського Лева 14-го виявили рак легені.

Дата публікації
Кількість переглядів
61

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