ТСН 16:00 Новини 19 листопада! Нептуни по кримському мосту! Навроцький подарував трон Трампу!

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Новини України та світу у випуску ТСН 16.00 за четвер, 19 листопада 2026 року:

- До 16 зросла кількість потерпілих через ворожий обстріл в Ізюмі на Харківщині.

- Від ранку до обіду у Києві гудуть сирени тривоги через загрозу російських дронів. Один із них влучив в офісну будівлю на Подолі.

- Через нічні та ранкові ворожі атаки без світла опинилися споживачі одразу в 5 областях.

- По Кримському мосту цієї ночі вдарили Нептуни. Атаку та пошкодження залізничного полотна на незаконній російській переправі підтвердив Ганштаб ЗСУ.

- У Криму знову кілометрові черги на заправках. У Севастополі водії почали скуповувати пальне каністрами по 200-500 літрів.

- 250 досліджень провели фахівці для ідентифікації жертв російського удару по Комишувасі на Запоріжжі. І робота ця триває.

- Добропілля та Костянтинівка під посиленим тиском російських військ. Про ситуацію на фронті розповів Володимир Зеленський.

- Угоду "про мир" ухвалили Трамп, Сі та Путін після переговорів, які тривали півтори години.

- Віткофф і Кушнер розкажуть Києву, про що Трам в Китаї домовився з Сі та Путіним на зустрічі у Берліні.

- Ілон Маск, коментуючи суперечку довкола роботи супутникових систем Starlink і Starshield в Україні, звинуватив Зеленського у брехні.

- Президент Польщі Кароль Навроцький подарував Трампу крісло, інкрустоване бурштином.

- Трохи потеплішало, а потім Україну накриє хвилею холоду — таке прогнозують синоптики.