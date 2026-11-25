ТСН 16:00 Новини 25 листопада! Уражено літаки РФ! Удари по Києву та Запоріжжю! Затримано кілера

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Новини України та світу у випуску ТСН 16:00 за середу, 25 листопада 2026 року:

- У Шевченківському районі столиці уламки російського дрона пошкодили житлову 16-поверхівку.

- 6 поранених, з них троє дітей - nакі наслідки удару з РСЗВ по житловому кварталу у Запоріжжі.

- Після терактів росіян перебої зі світлом одразу у кількох регіонах.

- Гуманітарна катастрофа на Кінбурнcькій косі у селах Покровське, Василівка та Геройське.

- Українські безпілотники уразили військовий аеродром "Саваслейка", а разом і з ним 5 бойових літаків.

- Важливий крок до створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ.

- Російського кілера, який намагався вбити керівника засекреченого підрозділу Сил оборони, затримали у Хмельницькому.

- Спалах туберкульозу в Черкасах. Протягом місяця там зареєстрували вже 32 випадки захворювання, з них 29 - серед дітей.

- Історичне рішення суду в Італії. До України вдалося повернути дитину, яка півтора року не бачилася з батьком.

- У Києві попрощалися з почесним президента Могилянки В`ячеславом Брюховецьким.

- Похолодання, дощі та мокрий сніг — така погода очікує на українців найближчими днями.