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ТСН 16:00 Новини 25 листопада! Уражено літаки РФ! Удари по Києву та Запоріжжю! Затримано кілера
Новини України та світу у випуску ТСН 16:00 за середу, 25 листопада 2026 року:
- У Шевченківському районі столиці уламки російського дрона пошкодили житлову 16-поверхівку.
- 6 поранених, з них троє дітей - nакі наслідки удару з РСЗВ по житловому кварталу у Запоріжжі.
- Після терактів росіян перебої зі світлом одразу у кількох регіонах.
- Гуманітарна катастрофа на Кінбурнcькій косі у селах Покровське, Василівка та Геройське.
- Українські безпілотники уразили військовий аеродром "Саваслейка", а разом і з ним 5 бойових літаків.
- Важливий крок до створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ.
- Російського кілера, який намагався вбити керівника засекреченого підрозділу Сил оборони, затримали у Хмельницькому.
- Спалах туберкульозу в Черкасах. Протягом місяця там зареєстрували вже 32 випадки захворювання, з них 29 - серед дітей.
- Історичне рішення суду в Італії. До України вдалося повернути дитину, яка півтора року не бачилася з батьком.
- У Києві попрощалися з почесним президента Могилянки В`ячеславом Брюховецьким.
- Похолодання, дощі та мокрий сніг — така погода очікує на українців найближчими днями.