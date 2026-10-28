ТСН 16:00 новини 28 жовтня! Президент в Нідерландах! Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним!

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Новини України та світу у випуску ТСН 16.00 за середи, 28 жовтня 2026 року:

- Ворог гатив по українських регіонах. Під ударом опинилися Харківщина, Сумщина, Запоріжжя та Донеччина.

- На виїзд з окупованих Олешок очікують до півтисячі місцевих жителів.

- Другу добу без обстрілів і тривог. У Херсоні панує незвична тиша, а вулиці середмістя заповнюються людьми.

- Ситуація на фронті. Сили оборони продовжують контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку.

- Дональд Трамп заявив, що зустріч з Путіним і Зеленським відбудеться "незабаром".

- Допомога на відбудову та важливі зустрічі - Володимир Зеленський відвідує Нідерланди.

- У Франції мітингувальники платитимуть штраф до 10 тисяч євро, якщо пошкодять державне чи приватне майно.

- У Польщі побудують центр технічного обслуговування ракет до Петріотів.

- Прикордонники викрили масштабну схему привласнення військових безпілотників.

- Укренерго закуповує додаткову генерацію для забезпечення енергетичних резервів.

- Кіностудія Довженка увійшла до престижного переліку Європейської кіноакадемії.