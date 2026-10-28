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ТСН 16:00 новини 28 жовтня! Президент в Нідерландах! Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним!
Новини України та світу у випуску ТСН 16.00 за середи, 28 жовтня 2026 року:
- Ворог гатив по українських регіонах. Під ударом опинилися Харківщина, Сумщина, Запоріжжя та Донеччина.
- На виїзд з окупованих Олешок очікують до півтисячі місцевих жителів.
- Другу добу без обстрілів і тривог. У Херсоні панує незвична тиша, а вулиці середмістя заповнюються людьми.
- Ситуація на фронті. Сили оборони продовжують контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку.
- Дональд Трамп заявив, що зустріч з Путіним і Зеленським відбудеться "незабаром".
- Допомога на відбудову та важливі зустрічі - Володимир Зеленський відвідує Нідерланди.
- У Франції мітингувальники платитимуть штраф до 10 тисяч євро, якщо пошкодять державне чи приватне майно.
- У Польщі побудують центр технічного обслуговування ракет до Петріотів.
- Прикордонники викрили масштабну схему привласнення військових безпілотників.
- Укренерго закуповує додаткову генерацію для забезпечення енергетичних резервів.
- Кіностудія Довженка увійшла до престижного переліку Європейської кіноакадемії.