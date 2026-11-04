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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 16:00 новини 4 листопада! Міста в суцільних блекаутах! Обшуки у високопосадовців СБУ!

ТСН 16:00 новини 4 листопада! Міста в суцільних блекаутах! Обшуки у високопосадовців СБУ!

ТСН 16:00 новини 4 листопада! Міста в суцільних блекаутах! Обшуки у високопосадовців СБУ!

Новини України та світу у випуску ТСН 16:00 за середу, 4 листопада 2026 року:

- Терор проти цивільних: ворог вдарив по низці українських регіонів.

- Атака по Комишувасі: кількість жертв зросла, пошуково-рятувальна операція триває. 

- Масований удар РФ по енергетиці: блекаут у Житомирі та відключення в областях.

- Ситуація в Києві: що з водопостачанням та світлом?

- Проміжні вибори у США: хто вже святкує перемогу?

- Передвиборча кампанія у США: скільки втратив Ілон Маск?

- Обшуки в СБУ: детективи НАБУ прийшли до високопосадовців Служби безпеки.

- Справа Коломойського: суд розглядає позов бізнесмена щодо санкцій проти нього.

- День залізничника: вшанування пам'яті загиблих та поїзд «Залізної пам'яті».

- Погода в Україні: коли чекати на перший сніг?

Дата публікації
Кількість переглядів
16

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