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ТСН 16:00 новини 4 листопада! Міста в суцільних блекаутах! Обшуки у високопосадовців СБУ!
Новини України та світу у випуску ТСН 16:00 за середу, 4 листопада 2026 року:
- Терор проти цивільних: ворог вдарив по низці українських регіонів.
- Атака по Комишувасі: кількість жертв зросла, пошуково-рятувальна операція триває.
- Масований удар РФ по енергетиці: блекаут у Житомирі та відключення в областях.
- Ситуація в Києві: що з водопостачанням та світлом?
- Проміжні вибори у США: хто вже святкує перемогу?
- Передвиборча кампанія у США: скільки втратив Ілон Маск?
- Обшуки в СБУ: детективи НАБУ прийшли до високопосадовців Служби безпеки.
- Справа Коломойського: суд розглядає позов бізнесмена щодо санкцій проти нього.
- День залізничника: вшанування пам'яті загиблих та поїзд «Залізної пам'яті».
- Погода в Україні: коли чекати на перший сніг?