ТСН 18:00 12 жовтня | Відповідь Путіна на "перемир’я": жорстокі удари по Україні

Реклама

Масовані атаки по містах України та гучні заяви дня. Росія цинічно відповіла на розмови про "енергетичне перемир'я" цілеспрямованим ударом по енергетичній інфраструктурі та житлових кварталах Харкова – щонайменше 19 постраждалих. Київ знову під прицілом ворожих дронів, обстріли Дніпра, Франківська, Донеччини та Сумщини. Водночас у ЄС заявили про відсутність будь-яких намірів Кремля припинити терор. Правоохоронці попередили кривавий теракт у Рівному, а на Львівщині затримали нападника на військового ТЦК. Дивіться повний випуск новин ТСН онлайн о 18.00 понеділка, 12 жовтня 2026 року.