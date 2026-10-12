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ТСН у соціальних мережах

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43

ТСН 18:00 12 жовтня | Відповідь Путіна на "перемир’я": жорстокі удари по Україні

ТСН 18:00 12 жовтня | Відповідь Путіна на "перемир’я": жорстокі удари по Україні

ТСН 18:00 12 жовтня | Відповідь Путіна на "перемир’я": жорстокі удари по Україні

Масовані атаки по містах України та гучні заяви дня. Росія цинічно відповіла на розмови про "енергетичне перемир'я" цілеспрямованим ударом по енергетичній інфраструктурі та житлових кварталах Харкова – щонайменше 19 постраждалих. Київ знову під прицілом ворожих дронів, обстріли Дніпра, Франківська, Донеччини та Сумщини. Водночас у ЄС заявили про відсутність будь-яких намірів Кремля припинити терор. Правоохоронці попередили кривавий теракт у Рівному, а на Львівщині затримали нападника на військового ТЦК. Дивіться повний випуск новин ТСН онлайн о 18.00 понеділка, 12 жовтня 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
43

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