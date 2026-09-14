ТСН 18:00 14 вересня | Скандал у силовій верхівці: генпрокурор проти НАБУ! Бавовна в Сочі!

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Гучний скандал у силових структурах: генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про підписання підозри очільнику НАБУ Семену Кривоносу та підтвердив свій виїзд за кордон – на це вже різко відреагував президент Володимир Зеленський. Водночас російські дрони атакували пасажирський потяг за кілька кілометрів від кордону з Польщею, де перебували Борис Джонсон та Девід Петреус, а в тимчасово окупованому Сочі українські безпілотники уразили новітню РЛС зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Усі головні подробиці подій понеділка, 14 вересня 2026 року, дивіться у випуску ТСН о 18.00!