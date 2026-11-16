ТСН 18:00 16 листопада | Загроза блекаутів! Переговори Трампа, Сі та Путіна! Вибухи в Дніпрі!

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Дивіться головні події понеділка у випуску ТСН о 18.00 від 16 листопада 2026 року. У цьому випуску: Росія готує масовані удари по українській енергетиці – які цілі під загрозою та про що попереджають у Повітряних силах ЗСУ? Дніпро від самого ранку потерпає від вибухів: наслідки та масштаби чергової атаки. Тим часом у Пекіні офіційно підтвердили майбутні тристоронні переговори між Сі Цзіньпіном, Дональдом Трампом та Володимиром Путіним – чого очікувати світу від цієї зустрічі вже за три дні?