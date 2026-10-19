ТСН 18:00 19 жовтня | Балістика Києву! США не попередили? Путін і Трамп: що вирішують?

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Дивіться повний випуск новин ТСН о 18.00 понеділка, 19 жовтня 2026 року: масований комбінований терор: дві хвилі балістики та сотні ударних дронів атакували міста України. У Києві – загиблий, десятки поранених, пошкоджено багатоповерхівки, метро, медичні заклади та склади. Чому США знову не передали завчасне попередження про атаку та як це прокоментували у Вашингтоні? Тим часом Путін висуває пропозиції щодо переговорів лідерам США та Китаю, а Трамп робить нові резонансні заяви про Україну. Також у випуску: відбиття хаотичних штурмів окупантів у тумані на Покровському напрямку, критична ситуація в енергетиці 11 областей, погроми у Франції та неочікуване зізнання Еліни Світоліної про розлучення.