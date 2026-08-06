ТСН 18:00 6 серпня | Найголовніше за день четверга

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Дивіться випуск ТСН 18.00 за 6 серпня 2026 року:

- П’ятеро поранених у Херсоні: опівдні російський дрон атакував маршрутку

- На Харківщині окупанти атакували залізничну станцію у Лозовій: двоє людей убиті, восьмеро поранені

- Вдосвіта росіяни двічі вдарили по Балаклії на Харківщині: троє людей загинули

- 8 авіабомб з інтервалом у хвилину росіяни скинули на Суми, цілячись по торговельному центру, об’єктах критичної інфраструктури та житловій забудові: відомо про 12 потерпілих

- Реактивний шахед влетів у верхній поверх багатоповерхівки у Запоріжжі: четверо людей поранені, понівечені дах та квартири

- День жалоби на Київщині: через масовану ракетно-дронову атаку Росії в ніч проти 5 серпня загинули 16 людей, 36 поранені, пошкоджено 78 об’єктів

- Представники бізнесу зустрілися з урядовцями: чого хочуть і що пообіцяли?

- Чергове цивільне судно Росія атакувала в акваторії Чорного моря. На облавку — одна людина загинула, ще троє постраждали

- 216 бойових зіткнень за добу, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках: актуальна ситуація на фронті

- Міністр закордонних справ Азербайджану у Києві зустрівся з українським колегою: про що домовилися?

- Велика Британія запровадила нову порцію санкцій проти РФ: хто потрапив у список обмежень?

- ВАКС обрав запобіжний захід для колишньої амбасадорки України в США Ольги Стефанішиної: її підозрюють у незаконному збагаченні на 14 мільйонів гривень, заставу призначили у 6 мільйонів

- Батьки майбутніх першокласників вже можуть оформити держпрограму допомоги «Пакунок школяра». Як це зробити?

- Так хотів на концерт, що може «сісти» на 10 років: як киянин без необхідних документів намагався домовитися із прикордонником?

- Пік спеки: у деяких регіонах температура піднялася до +40 градусів, у Львові розтанула бітумна мастика між трамвайними коліями та асфальтом, рейки деформувалися

- Яблучний спас святкують сьогодні православні та грекокатолики: із цим ідуть до церкви?