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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 18:00 7 вересня | Очікування дзвінка Трампа, спростування брехні Путіна, пожежа в Сочі

ТСН 18:00 7 вересня | Очікування дзвінка Трампа, спростування брехні Путіна, пожежа в Сочі

ТСН 18:00 7 вересня | Очікування дзвінка Трампа, спростування брехні Путіна, пожежа в Сочі

Головні події понеділка у випуску ТСН онлайн о 18.00 за 7 вересня 2026 року: світ затамував подих в очікуванні телефонних переговорів Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та Путіним, українські захисники повністю спростували заяви Кремля щодо Святогірська й відбили масштабні штурми ворога, спецслужби успішно ліквідували бойовика в Донецьку, а на нафтобазі в російському Сочі з новою силою спалахнула масштабна пожежа.

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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