ТСН 18:00 новини 16 липня | Смертельні удари! Заяви Федорова після відставки! Меми українців

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Новини України та світу у підсумковому випуску ТСН 18.00 за четвер, 16 липня 2026 року

- Нічна атака на столицю: протягом 15 хвилин окупанти випустили з десяток ракет по Києву.

- Зеленський запропонував Федорову стати радником, але той відмовився: деталі відставки

- Новий ефективний менеджер: хто такий Сергій Корецький і чому Президент зробив на нього ставку?

- Росіяни вдарили по об’єктах цивільної інфраструктури в Одесі: одна людина вбита, троє поранені

- Росіяни скинули авіабомбу на житлову триповерхівку у Запоріжжі: троє людей загинули, 15 поранені

- Через посилення ворожих атак, Україна втратила третину потужностей експорту зерна в Чорному морі

- Російська ракета влучила у коледж, де готують моряків та залізничників, в Одесі: наслідки

- Переговори про завершення війни, співпраця в оборонній сфері: домовленості міністрів України і Туреччини

- Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров написав рапорт про відставку через звільнення Федорова

- «Кацапи, можете свою *** сьогодні не запускати, нас і так бомбить»: Мережа відреагувала на відставку Федорова

- Щойно презентували і відразу ж змінять: чому купюру номіналом 2 тисячі гривень пообіцяли замінити?