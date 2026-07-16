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ТСН 18:00 новини 16 липня | Смертельні удари! Заяви Федорова після відставки! Меми українців
Новини України та світу у підсумковому випуску ТСН 18.00 за четвер, 16 липня 2026 року
- Нічна атака на столицю: протягом 15 хвилин окупанти випустили з десяток ракет по Києву.
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- Росіяни скинули авіабомбу на житлову триповерхівку у Запоріжжі: троє людей загинули, 15 поранені
- Через посилення ворожих атак, Україна втратила третину потужностей експорту зерна в Чорному морі
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- Переговори про завершення війни, співпраця в оборонній сфері: домовленості міністрів України і Туреччини
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