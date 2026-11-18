ТСН 18:00 новини 18 листопада! Землетрус в Україні, вибухи в Києві й жертви ударів по Одесі

Реклама

Новини України та світу у випуску ТСН 18.00 за середу, 18 листопада 2026 року:

- Наслідки удару по історичному центру Одеси: жертви та руйнування

- Атака реактивних дронів на Київ

- Обстріли регіонів: удари по Кременчуку, Миколаєву, Вінниці, ринку на Харківщині та містах Донеччини й Дніпра

- Дрони РФ порушили повітряний простір Молдови: реакція МЗС

- Атака безпілотників на НПЗ на Кубані та вибухи в Краснодарі й Луганську

- Удар ЗСУ по штабу окупантів у Бердянську та ситуація на лінії фронту

- День сержанта в Україні: перший сержантський форум і нова посада дріл-інструктора

- Український бойовий робот «Шумердроїд» для передової

- Нова пропозиція Єврокомісії щодо кредиту для України на 45 млрд євро

- Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна напередодні саміту в Китаї

- Відчутний землетрус у Румунії та поштовхи в областях України

- Справа «Карфаген»: суд відправив під варту Андрія Осіпова

- У Києві затримали дівчину, яка отруїла військового на замовлення спецслужб РФ

- Пошуки зниклого туриста в Карпатах поблизу озера Несамовите

- Прогноз погоди: коротке потепління перед арктичним похолоданням