- Дата публікації
-
- Категорія
- Відео
- Кількість переглядів
- 2
ТСН 18:00 новини 18 листопада! Землетрус в Україні, вибухи в Києві й жертви ударів по Одесі
Новини України та світу у випуску ТСН 18.00 за середу, 18 листопада 2026 року:
- Наслідки удару по історичному центру Одеси: жертви та руйнування
- Атака реактивних дронів на Київ
- Обстріли регіонів: удари по Кременчуку, Миколаєву, Вінниці, ринку на Харківщині та містах Донеччини й Дніпра
- Дрони РФ порушили повітряний простір Молдови: реакція МЗС
- Атака безпілотників на НПЗ на Кубані та вибухи в Краснодарі й Луганську
- Удар ЗСУ по штабу окупантів у Бердянську та ситуація на лінії фронту
- День сержанта в Україні: перший сержантський форум і нова посада дріл-інструктора
- Український бойовий робот «Шумердроїд» для передової
- Нова пропозиція Єврокомісії щодо кредиту для України на 45 млрд євро
- Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна напередодні саміту в Китаї
- Відчутний землетрус у Румунії та поштовхи в областях України
- Справа «Карфаген»: суд відправив під варту Андрія Осіпова
- У Києві затримали дівчину, яка отруїла військового на замовлення спецслужб РФ
- Пошуки зниклого туриста в Карпатах поблизу озера Несамовите
- Прогноз погоди: коротке потепління перед арктичним похолоданням