ТСН 18:00 новини 21 жовтня! Переговори з Кремлем! Теракт у Києві! Велес проти окупантів

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Новини України та світу у випуску ТСН 18.00 за середу, 21 жовтня 2026 року:

- Дві людини загинуло і ще дві постраждало. І це ще не всі наслідки чергового російського теракту в українській столиці.

- Про що йшлося на зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з владіміром путіним?

- Парламент Норвегії і надалі підтримуватиме Україну - заява очільників країни

- СБУ затримала 18-річного юнака, що виконував завдання ворожих спецслужб.

- Ворог просунувся біля Нового Донбасу на Донеччині.

- У Конгресі США закликають розслідувати, чи не порушив Ілон Маск закон, через Старшилд в Україні.

- Велес проти російської нечисті! Другий корпус Нацгвардії "Хартія" публікує кадри підземної спецоперації.

- Троє рятувальників та медик швидкої допомоги зазнали поранень в Одесі.

- Одна помилка може коштувати життя! Як в Одесі до захисту країни готують цивільних?

- Понад 7,5 кубічних тонн кокаїну правоохоронці вилучили у Колумбії!