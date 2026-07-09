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ТСН 18:00 новини 9 липня | Томагавки полетять по ворогу! Смертельна ДТП! США стирає Іран
Новини України та світу станом на 18:00 четверга, 9 липня 2026 року в ТСН
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- Росіяни у Херсоні вбили двох людей, атакувавши дроном цивільне авто
- День жалоби в Одесі: росіяни вбили 4 людей, семеро поранених, двоє з них у вкрай важкому стані
- У селі Піщане під Сумами ворожий FPV-дрон атакував чоловіка, що їхав на велосипеді: поранений у лікарні
- Евакуація з-під обстрілів: із Нікополя нічною порою, аби уникнути російських дронів, вивезли родину з трьома дітьми
- Дрон-переслідувач тяжко поранив пенсіонерку на Херсонщині: її вдалося евакуювати
- Запоріжжя під сітками: район вкрили понад 70 тисяч квадратних метрів антидронового захисту
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