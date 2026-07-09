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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 18:00 новини 9 липня | Томагавки полетять по ворогу! Смертельна ДТП! США стирає Іран

ТСН 18:00 новини 9 липня | Томагавки полетять по ворогу! Смертельна ДТП! США стирає Іран

ТСН 18:00 новини 9 липня | Томагавки полетять по ворогу! Смертельна ДТП! США стирає Іран

Новини України та світу станом на 18:00 четверга, 9 липня 2026 року в ТСН

- Напад на авто ТЦК у Львові: двоє військових травмовані. Як відреагувала влада?

- Росіяни у Херсоні вбили двох людей, атакувавши дроном цивільне авто

- День жалоби в Одесі: росіяни вбили 4 людей, семеро поранених, двоє з них у вкрай важкому стані

- У селі Піщане під Сумами ворожий FPV-дрон атакував чоловіка, що їхав на велосипеді: поранений у лікарні

- Евакуація з-під обстрілів: із Нікополя нічною порою, аби уникнути російських дронів, вивезли родину з трьома дітьми

- Дрон-переслідувач тяжко поранив пенсіонерку на Херсонщині: її вдалося евакуювати

- Запоріжжя під сітками: район вкрили понад 70 тисяч квадратних метрів антидронового захисту

- ППО для України: Андрій Сибіга розповів про результати саміту НАТО

- Німеччина закриває стратегічну прогалину у своїй обороні: США погодили продаж Берліну ракет "Томагавк"

- Полювання на шпигунів: Італія висилає двох військових аташе посольства Росії, яких підозрюють у шпигунстві

- Кінець режиму тиші: США атакували майже 90 цілей в Ірані, Трамп більше не зацікавлений у переговорах

- На трасі Київ-Одеса зіштовхнулись пасажирський мікроавтобус та вантажівка

- Нові правила видачі посвідчення водія: що зміниться?

- Мчав без фар, бо проковтнув зубний протез: у Чернігові порушника поліцейські доправили до лікарні

- Абсолютний європейський температурний рекорд: Барселона прогрілася до 40,5°C

Дата публікації
Кількість переглядів
100

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