ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
4

ТСН 19:30 1 листопада | Підземні тунелі ЗСУ, наслідки ударів, рекордні втрати ворога

ТСН 19:30 1 листопада | Підземні тунелі ЗСУ, наслідки ударів, рекордні втрати ворога

ТСН 19:30 1 листопада | Підземні тунелі ЗСУ, наслідки ударів, рекордні втрати ворога

Масований нічний наліт: скільки ворожих цілей ліквідувала ППО та які наслідки ударів у Києві та на Буковині? Спецоперація СБУ: ураження важливого комбінату в Ростовській області. Нова інженерна тактика Сил оборони: як тунелі захистять логістику й піхоту на передовій. Доленосний другий тур у Болгарії, зворушлива історія порятунку птаха на Житомирщині та детальний прогноз погоди на тиждень. Дивіться повний випуск новин ТСН о 19.30 за 1 листопада 2026 року!

Дата публікації
Кількість переглядів
4

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie