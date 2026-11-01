ТСН 19:30 1 листопада | Підземні тунелі ЗСУ, наслідки ударів, рекордні втрати ворога

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Масований нічний наліт: скільки ворожих цілей ліквідувала ППО та які наслідки ударів у Києві та на Буковині? Спецоперація СБУ: ураження важливого комбінату в Ростовській області. Нова інженерна тактика Сил оборони: як тунелі захистять логістику й піхоту на передовій. Доленосний другий тур у Болгарії, зворушлива історія порятунку птаха на Житомирщині та детальний прогноз погоди на тиждень. Дивіться повний випуск новин ТСН о 19.30 за 1 листопада 2026 року!